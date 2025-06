Trump diz que "resolverá o conflito com Coreia do Norte"

(Reuters) - O presidente dos EUA, Donald Trump, disse nesta sexta-feira que vai "resolver o conflito com a Coreia do Norte".

"Tive um bom relacionamento com Kim Jong Un e me dou bem com ele, muito bem", disse Trump a repórteres no Salão Oval. "Então, vamos ver o que acontece."

"Alguém está dizendo que há um conflito em potencial, acho que vamos resolver isso", disse Trump. "Se houver, ele não nos envolverá."