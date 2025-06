Atentado suicida mata 13 soldados paquistaneses perto da fronteira afegã, dizem fontes

(Reuters) - Um carro carregado de explosivos bateu em um comboio militar paquistanês no sábado, em uma cidade próxima à fronteira com o Afeganistão, matando pelo menos 13 soldados, segundo fontes.

Quatro funcionários da inteligência paquistanesa e um administrador local sênior disseram à Reuters que o comboio foi atacado na área de Mir Ali, no distrito do Waziristão do Norte.

Cerca de 10 outros soldados ficaram feridos, alguns em estado grave, e estavam sendo levados de avião para um hospital militar, disseram as fontes.