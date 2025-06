Gol de Paulinho na prorrogação coloca Palmeiras nas quartas de final da Copa do Mundo de Clubes

Aos 10 minutos do primeiro tempo da prorrogação, Paulinho teve o momento decisivo, entrando pela direita, driblando dois zagueiros e disparando um chute rasteiro cruzado no canto inferior, fora do alcance do goleiro John, do Botafogo.

O Botafogo pressionou em busca do gol de empate no restante da prorrogação, mas não conseguiu marcar, mesmo depois de o Palmeiras ter ficado com um homem a menos quando Gustavo Gómez recebeu o segundo cartão amarelo por uma falta tática e foi expulso.

O Palmeiras enfrentará agora Benfica ou Chelsea na próxima sexta-feira, na Filadélfia.

Foi um confronto tenso e emocionante entre adversários que se enfrentaram em vários jogos importantes nos últimos anos. O Palmeiras superou uma desvantagem de três gols para vencer o Botafogo por 4 a 3 em 2023, um resultado que abalou a campanha do clube carioca no Campeonato Brasileiro daquele ano.

O Botafogo respondeu eliminando o Palmeiras no caminho para o triunfo na Copa Libertadores de 2024 e, desde então, estava invicto contra o time em cinco partidas consecutivas até este sábado.

O primeiro tempo foi lento, com o Palmeiras dominando a posse de bola, mas com dificuldades para romper a forte defesa do Botafogo.