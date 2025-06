Guizhou, na China, sofre com fortes chuvas e é atingida por enchentes pela segunda vez em uma semana

A estação hidrológica de referência em um dos rios estimou que o nível máximo de água atingiria 253,50 metros por volta das 17h (horário local), excedendo o limite de segurança em 2 metros, informou a emissora estatal CCTV.

Mais de 40.000 residentes em Rongjiang foram retirados com urgência a partir das 18h deste sábado, de acordo com a emissora estatal.

No início desta semana, o nível máximo de água atingiu 256,7 metros, o maior desde 1954, informou o governo da província de Guizhou em um comunicado à Reuters na sexta-feira, culpando "o clima extremo" pelas inundações.

As enchentes no sudoeste da China devem afetar as economias locais.

Rongjiang foi removida da lista nacional de pobreza em 2020. Em seguida, teve um boom inesperado no turismo depois que uma liga de futebol local se tornou uma sensação nas mídias sociais, atraindo milhares de fãs e turistas. Na terça-feira, o campo de futebol estava até sete metros debaixo d'água.

A China tem lutado contra as enchentes de verão há milênios, mas alguns cientistas dizem que a mudança climática está resultando em chuvas mais fortes e mais frequentes. Segundo as autoridades chinesas, grandes inundações podem desencadear eventos imprevistos com consequências terríveis, como o colapso de barragens.