Irã realiza funeral de comandantes e cientistas mortos na guerra com Israel

Mais tarde, foram realizadas orações em massa na praça.

A TV estatal disse que o funeral, chamado de "procissão dos Mártires do Poder", foi realizado para um total de 60 pessoas mortas na guerra, incluindo quatro mulheres e quatro crianças.

Estavam presentes o presidente Masoud Pezeshkian e outras figuras importantes, incluindo Ali Shamkhani, que foi gravemente ferido durante o conflito e é conselheiro do líder supremo do Irã, o aiatolá Ali Khamenei, bem como o filho de Khamenei, Mojtaba.

"Hoje, os iranianos, por meio de uma resistência heroica contra dois regimes armados com armas nucleares, protegeram sua honra e dignidade e olham para o futuro com mais orgulho, mais dignidade e mais determinação do que nunca", disse o ministro das Relações Exteriores, Abbas Araqchi, que também compareceu ao funeral, em um post no Telegram.

Não houve nenhuma declaração imediata de Khamenei, que não apareceu publicamente desde o início do conflito. Em funerais anteriores, ele conduziu orações sobre os caixões de comandantes seniores antes das cerimônias públicas transmitidas pela televisão estatal.

Israel iniciou a guerra aérea em 13 de junho, atacando instalações nucleares iranianas e matando os principais comandantes militares, bem como civis, no pior golpe para a República Islâmica desde a guerra dos anos 1980 com o Iraque.