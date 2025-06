Milhares de pessoas exigem que premiê tailandesa renuncie por causa da disputa de fronteira

"Ela deveria se afastar porque ela é o problema", disse Parnthep Pourpongpan, um líder do protesto.

A mais recente disputa começou com uma escaramuça entre a Tailândia e o Camboja sobre uma parte disputada do território fronteiriço em maio. Grupos nacionalistas tailandeses pediram a saída de Paetongtarn depois que ela pareceu criticar um comandante do Exército tailandês e se curvar ao ex-líder do Camboja Hun Sen, em uma conversa telefônica com ele que vazou.

A crítica pública ao Exército é uma linha vermelha em um país onde os militares têm uma influência significativa. Paetongtarn pediu desculpas por seus comentários após a ligação.

Parnthep, a líder do protesto, disse que muitos tailandeses sentiam que a primeira-ministra e seu influente pai, Thaksin Shinawatra, estavam sendo manipulados por Hun Sen, um ex-aliado da família que se voltou contra eles.

"UNG ING, SAIA"

Bloqueando o movimentado cruzamento no Monumento da Vitória, um memorial de guerra, a multidão, incluindo muitos idosos, agitava faixas e bandeiras da Tailândia.