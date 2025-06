Norris garante pole na pole na Áustria; Bortoleto no top 10 pela primeira vez

O atual campeão da Red Bull, Max Verstappen, se classificou apenas em sétimo lugar no circuito da casa de sua equipe, depois de abandonar seu último esforço quando Pierre Gasly, da Alpine, rodou na última curva e provocou uma breve bandeira amarela.

Norris, que precisa de um bom resultado depois de uma colisão com Piastri no Canadá há duas semanas, está 22 pontos atrás do australiano no campeonato depois de 10 das 24 corridas.

"Fiz o que planejei fazer e quando planejo fazer algo e dá certo, normalmente dá muito, muito certo", disse Norris, cujo tempo de pole de um minuto e 03,971 segundos foi 0,521 mais rápido do que a volta de Leclerc.

"A sensação que tive hoje foi uma sensação da qual senti falta por muito tempo, a sensação que tenho ao volante, no carro, a compreensão de onde está a aderência e como explorá-la. Isso ficou evidente, ganhando desempenho e tempo de volta."

Foi a maior diferença até agora nesta temporada entre o primeiro e o segundo no grid e a pole foi a terceira da campanha do britânico, depois da Austrália e de Mônaco, onde ele venceu as duas corridas com a volta mais rápida.

"Lando foi muito rápido durante todo o fim de semana e teria sido um desafio difícil (vencê-lo), mas acho que tivemos ritmo suficiente no carro neste fim de semana para estar na primeira fila", disse Piastri.