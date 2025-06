Parada do Orgulho proibida se transforma em manifestação anti-Orbán e multidão ocupa Budapeste

Orbán postou uma foto com seus netos na manhã da marcha, com a legenda: "É disso que me orgulho". Vários de seus apoiadores seguiram o exemplo.

Entre os participantes da marcha estavam estudantes, famílias e pessoas do interior que disseram nunca ter participado de uma manifestação antes. A ponte Erzsebet, construída para comportar seis faixas de tráfego, ficou lotada de pessoas.

Os sites da mídia local, incluindo 444.hu e Magyar Hang, estimaram a multidão em 100.000 pessoas, embora a Reuters não tenha conseguido confirmar esse número.

"A mensagem é clara: eles não têm poder sobre nós", disse o prefeito de Budapeste, Gergely Karacsony, durante a manifestação. Ele agradeceu à polícia por garantir a segurança da marcha.

Os organizadores da marcha disseram que os participantes vieram de 30 países diferentes, incluindo 70 membros do Parlamento Europeu.

Mais de 30 embaixadas expressaram apoio à marcha e a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, pediu às autoridades húngaras que permitissem a realização da parada.