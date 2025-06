Partido da África do Sul se retira do diálogo nacional em meio a disputa na coalizão governista

Steenhuisen disse que a Executiva do AD também considerou a possibilidade de apresentar uma moção de desconfiança contra Ramaphosa, mas decidiu não fazê-lo.

No entanto, ele disse que o partido estava "em processo de perda de confiança em sua capacidade de agir como líder não do CNA, mas do GUN (Governo de União Nacional)".

Ramaphosa demitiu o vice-ministro do Comércio, Andrew Whitfield, esta semana por causa de uma viagem não autorizada aos Estados Unidos, e disse que o AD deveria indicar um substituto.

(Reportagem de Nellie Peyton)