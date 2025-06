Última noite de festa encerra luxuoso casamento de Bezos em Veneza

Bill Gates, Leonardo DiCaprio, Orlando Bloom, Tom Brady, a rainha Rania da Jordânia, Oprah Winfrey, Kris Jenner e Kim e Khloe Kardashian, além de Ivanka Trump e Jared Kushner, estavam entre os nomes presentes.

A festa noturna de sábado -- que encerra as comemorações para 200 a 250 convidados, com um custo estimado em cerca de US$50 milhões -- estava marcada para acontecer no Arsenale, um antigo estaleiro medieval em um distrito ao leste da cidade.

Cerca de 1.000 pessoas marcharam contra o evento neste sábado, grupos de ativistas e moradores que se opõem ao casamento e a ver Veneza sendo embrulhada para presente para os super-ricos.

Alguns convidados foram vistos saindo do hotel Gritti Palace, no centro de Veneza, antes de embarcar em pequenos barcos para chegar à festa. Bezos e Sánchez se beijaram num barco enquanto cumprimentavam as pessoas ao seu redor.

Na cerimônia, a noiva usou um vestido de silhueta de gola alta e um véu de tule e renda da Dolce & Gabbana, que ela disse à revista Vogue ter sido baseado no vestido de Sophia Loren para se casar com Cary Grant no filme "Tentação Morena", de 1958.

Sánchez também estava usando um par de brincos de diamante da Dolce & Gabbana, que, segundo a Vogue, foi emprestado a ela de acordo com a tradição de que traz boa sorte para uma noiva usar algo emprestado.