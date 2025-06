Canadá, Europa e Brasil, mas não EUA, emitem declaração apoiando direitos LGBT

"Em um momento em que os discursos de ódio e os crimes de ódio estão aumentando, e tendo em vista os esforços para privar as pessoas LGBTQI de seus direitos, rejeitamos todas as formas de violência, criminalização, estigmatização ou discriminação, que constituem violações dos direitos humanos", afirma a declaração.

Não ficou imediatamente claro o motivo da ausência dos Estados Unidos. Autoridades canadenses, australianas, brasileiras, irlandesas e norte-americanas não retornaram imediatamente às mensagens solicitando comentários sobre a declaração do Dia do Orgulho e a ausência de Washington.

Os EUA, que já foram campeões dos direitos dos homossexuais no exterior, inverteram o curso sob o comando de Trump, cujo governo desmantelou rapidamente proteções de direitos civis de longa data para pessoas LGBT e expulsou militares transgêneros das Forças Armadas.

Ativistas dos direitos dos homossexuais estão preocupados com o fato de que o retrocesso encorajará os movimentos antigays em outros lugares, especialmente na África, onde poderia piorar uma situação já difícil para as pessoas LGBT.

Os aliados de direita de Trump têm aproveitado o sentimento anti-LGBT para reforçar seu apoio político.

Na Hungria, no sábado, dezenas de milhares de manifestantes desrespeitaram uma lei aprovada em março pelo governo do primeiro-ministro Viktor Orbán que permite a proibição das paradas do Orgulho. Os manifestantes ocuparam Budapeste com bandeiras com as cores do arco-íris em uma das maiores demonstrações de oposição ao líder húngaro.