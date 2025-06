Candidato a prefeito de Nova York, Mamdani defende sua campanha apesar da inquietação de democratas

"É a cidade mais rica do país mais rico da história do mundo e, no entanto, um em cada quatro nova-iorquinos vive na pobreza, e o restante parece estar preso em um estado de ansiedade", disse ele a Kristen Welker, da NBC.

A impressionante vitória de Mamdani sobre o ex-governador democrata Andrew Cuomo nas eleições primárias democratas de terça-feira deixou algumas figuras do partido preocupadas com o fato de que seu socialismo democrático poderia alimentar os ataques republicanos contra os democratas, que o consideram muito à esquerda, antes das eleições de meio de mandato do próximo ano. Os líderes empresariais também expressaram preocupação com suas políticas.

Os democratas têm se esforçado para encontrar uma mensagem coerente depois de sua derrota retumbante nas eleições de novembro, quando viram o presidente Donald Trump retornar à Casa Branca e os republicanos ganharem o controle de ambas as Casas do Congresso.

Uma pesquisa Reuters/Ipsos realizada no início deste mês mostrou que a maioria dos democratas norte-americanos acredita que seu partido precisa de uma nova liderança e de um foco maior nas questões econômicas.

Mais cedo neste domingo, o líder da minoria democrata na Câmara dos Deputados, Hakeem Jeffries, que representa parte da cidade, disse ao programa "This Week" da ABC que ainda não estava pronto para apoiar Mamdani, afirmando que precisava ouvir mais sobre a visão de Mamdani.

Outros importantes democratas de Nova York, incluindo a governadora de Nova York, Kathy Hochul, e o líder da minoria no Senado, Chuck Schumer, também se recusaram a apoiar Mamdani até o momento.