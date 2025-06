Em ato na Paulista, Bolsonaro pede maioria no Congresso nas eleições de 2026 para mudar destino do Brasil

SÃO PAULO (Reuters) - O ex-presidente Jair Bolsonaro pediu a seus apoiadores, em ato neste domingo em São Paulo, que deem a ele maioria no Congresso nas eleições de 2026 para ele "mudar o destino do Brasil".

"Se vocês me derem, por ocasião das eleições do ano que vem, 50% da Câmara e 50% do Senado, eu mudo o destino do Brasil", disse Bolsonaro em ato na Avenida Paulista, que ocorreu em meio ao processo em que ele é réu no Supremo Tribunal Federal (STF) por tentativa de golpe de Estado e outros crimes.

Ele ressaltou que com essa maioria, não precisaria nem ser o presidente da República para garantir a mudança no destino do país. Embora esteja inelegível até 2030 por condenação no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Bolsonaro segue afirmando que pretende disputar a eleição presidencial de 2026.