Irã diz que 71 pessoas morreram em ataque israelense à prisão de Evin

DUBAI (Reuters) - O ataque de Israel à prisão de Evin, na capital do Irã, Teerã, em 23 de junho, matou 71 pessoas, disse o porta-voz do Judiciário iraniano, Asghar Jahangir, neste domingo.

No final de uma guerra aérea com o Irã, Israel atacou a prisão mais famosa de Teerã para prisioneiros políticos, em uma demonstração de que estava expandindo seus alvos para além das instalações militares e nucleares, visando os símbolos do sistema governamental do Irã.

"No ataque à prisão de Evin, 71 pessoas foram martirizadas, incluindo funcionários administrativos, jovens que cumpriam o serviço militar, detentos, familiares de detentos que os visitavam e vizinhos que moravam nas proximidades da prisão", disse Jahangir em comentários veiculados pelo Mizan, veículo de notícias do Judiciário.