Macron diz que conversou por telefone com presidente do Irã

(Reuters) - O presidente francês, Emmanuel Macron, disse que teve uma conversa telefônica com o presidente iraniano, Masoud Pezeshkian, neste domingo.

Ele disse em um post no X que sua mensagem era para um retorno à mesa de negociações para tratar de questões balísticas e nucleares, e para a retomada do trabalho da Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA) no Irã.

(Reportagem de Chandni Shah em Bengaluru)