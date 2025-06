Orbán, da Hungria, acusa UE de orquestrar "repulsiva" Parada do Orgulho

"Desde ontem, estamos ainda mais certos de que essas pessoas [políticos de oposição] não podem se aproximar do comando do governo. E nós não permitiremos", disse Orbán a seus partidários, segundo o Index.

Ele não apresentou nenhuma evidência para seus comentários. Mas o evento foi organizado pelo município de Budapeste, liderado pelo prefeito Gergely Karacsony, e o governo de Orbán o acusa de ser um "fantoche" de Bruxelas durante anos.

A Reuters entrou em contato com os organizadores da parada e com a prefeitura, mas eles não responderam imediatamente.

A Comissão Europeia se recusou a comentar as declarações de Orbán.

O primeiro-ministro disse a seus apoiadores que considerou os eventos da Parada do Orgulho "repulsivos e vergonhosos", mencionando especificamente um show de drag queen, homens usando salto alto e panfletos sobre terapias hormonais.

A marcha foi proibida com base em uma lei aprovada em março que permite a proibição de paradas do Orgulho, citando a necessidade de proteger as crianças.