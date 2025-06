Polícia turca detém dezenas de pessoas em Parada do Orgulho de Istambul proibida, diz parlamentar

ISTAMBUL (Reuters) - A polícia turca deteve pelo menos 30 pessoas no centro de Istambul neste domingo, quando elas tentavam participar de uma Parada do Orgulho, que as autoridades haviam proibido como parte de uma repressão de anos a eventos LGBTQ+, disse uma parlamentar da oposição.

Imagens obtidas pela Reuters mostraram a polícia brigando com um grupo de ativistas segurando bandeiras do arco-íris no centro da cidade antes de reuni-los e colocá-los em vans da polícia.

Kezban Konukcu, uma parlamentar do partido pró-curdo DEM que participou da marcha, disse à Reuters que pelo menos 30 pessoas foram levadas sob custódia.