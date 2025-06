Dalai Lama deve revelar plano de sucessão enquanto China observa

O Dalai Lama participará de orações convocadas pelo governo tibetano no exílio em 5 de julho e participará das celebrações de seu aniversário um dia depois, de acordo com uma programação compartilhada pelos organizadores.

Ele falará nas celebrações por cerca de meia hora. Espera-se que o ministro de Assuntos Parlamentares da Índia, Kiren Rijiju, e algumas outras autoridades indianas estejam presentes.

Os tibetanos têm rezado por sua longa saúde, especialmente desde a cirurgia no joelho realizada nos Estados Unidos no ano passado, embora o Dalai Lama tenha dito à Reuters em dezembro que poderá viver até os 110 anos. O Dalai Lama anterior morreu antes do esperado, aos 58 anos.

O Dalai Lama e as autoridades tibetanas dizem que há um sistema em vigor para que o governo no exílio continue seu trabalho político enquanto os funcionários da Fundação Gaden Phodrang do Dalai Lama procuram e reconhecem o próximo Dalai Lama.

O atual Dalai Lama criou a fundação em 2015 e entre suas autoridades graduadas estão vários de seus assessores.

Teykhang e outras autoridades tibetanas disseram que o Dalai Lama vem preparando seu povo para o dia em que ele se for, especialmente por meio de sua decisão de 2011 de entregar seu papel político a um governo democraticamente eleito, encerrando uma tradição de 368 anos de ser o chefe espiritual e temporal dos tibetanos.