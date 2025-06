Forças russas avançam e tomam primeiro vilarejo na região de Dnipropetrovsk, diz mídia estatal

MOSCOU (Reuters) - Forças russas assumiram o controle do primeiro vilarejo na região centro-leste ucraniana de Dnipropetrovsk, disseram a mídia estatal russa e blogueiros de guerra nesta segunda-feira, depois que a Rússia tomou 950 km² de território em dois meses.

Na região de Luhansk, no nordeste da Ucrânia -- uma das quatro regiões que a Rússia agora reivindica como sua -- o governador regional nomeado pela Rússia disse que as tropas de Moscou estavam agora no controle total de toda a região.

Mais ao sul, na região de Donetsk, também reivindicada pela Rússia, autoridades nomeadas pela Rússia disseram que a maior cidade da região havia sido atacada pelos ucranianos, com pelo menos uma pessoa morta.