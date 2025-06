Hackers ligados ao Irã ameaçam divulgar e-mails de assessores de Trump

Por Raphael Satter

WASHINGTON (Reuters) - Hackers ligados ao Irã ameaçaram revelar mais e-mails roubados do círculo do presidente dos EUA, Donald Trump, depois de terem distribuído à mídia, antes das eleições norte-americanas de 2024, um lote de mensagens.

Em conversas online com a Reuters no domingo e na segunda-feira, os hackers, que atendem pelo pseudônimo de Robert, disseram que tinham cerca de 100 gigabytes de e-mails das contas da chefe de gabinete da Casa Branca, Susie Wiles, do advogado de Trump, Lindsey Halligan, do conselheiro de Trump, Roger Stone, e da atriz pornô que virou antagonista de Trump, Stormy Daniels.