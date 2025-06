Incêndios florestais atingem Turquia e França em meio a onda de calor

Nos últimos anos, as regiões costeiras da Turquia foram devastadas por incêndios florestais, conforme os verões se tornaram mais quentes e secos, o que, segundo os cientistas, é resultado da mudança climática induzida pelo homem.

Na França, onde se espera que as temperaturas atinjam o pico na terça e na quarta-feira, incêndios florestais eclodiram no domingo no departamento de Aude, no sudoeste do país, onde as temperaturas chegaram a 40 graus Celsius, queimando 400 hectares e forçando a retirada de um acampamento e uma abadia, segundo as autoridades.

Os incêndios estavam sob controle, mas ainda não tinham sido extintos, informaram as autoridades na segunda-feira.

O serviço meteorológico Météo-France colocou um recorde de 84 dos 101 departamentos do país em alerta laranja de calor de segunda-feira até o meio da semana. Cerca de 200 escolas serão fechadas, pelo menos parcialmente, nos próximos três dias por causa do calor, informou o Ministério da Educação.

ONDA DE CALOR NA EUROPA

As autoridades enviaram alertas de calor em toda a região.