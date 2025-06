Irã diz que mudança de posição de Trump sobre sanções equivale a "jogo psicológico e midiático"

DUBAI (Reuters) - O Irã criticou nesta segunda-feira a mudança de posição do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sobre a possibilidade de suspender as sanções econômicas contra Teerã como "jogos" que não têm como objetivo resolver os problemas entre os dois países.

"Esses (comentários de Trump) devem ser vistos mais no contexto de jogo psicológico e midiático do que como uma expressão séria em favor do diálogo ou da solução de problemas", disse o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, Esmaeil Baghaei, em uma coletiva de imprensa.

(Reportagem da Redação de Dubai)