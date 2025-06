Israel intensifica bombardeio em Gaza antes de negociações na Casa Branca sobre cessar-fogo

Mas, no terreno do enclave palestino, não havia sinal de que os combates estariam diminuindo.

"As explosões não paravam; eles bombardearam escolas e casas. Parecia um terremoto", disse Salah, 60 anos, pai de cinco filhos, da Cidade de Gaza. "Nos noticiários, ouvimos que um cessar-fogo está próximo, mas no terreno vemos mortes e ouvimos explosões."

Os tanques israelenses entraram nas áreas orientais do subúrbio de Zeitoun, na Cidade de Gaza, e bombardearam várias áreas no norte, enquanto aeronaves bombardearam pelo menos quatro escolas depois de ordenar que centenas de famílias abrigadas saíssem, segundo os moradores.

Pelo menos 25 pessoas foram mortas em ataques israelenses na segunda-feira, disseram as autoridades de saúde, incluindo 10 pessoas mortas em Zeitoun.

Os militares israelenses disseram que atingiram alvos militantes no norte de Gaza, incluindo centros de comando e controle, após tomar medidas para mitigar o risco de ferir civis.

O pesado bombardeio seguiu novas ordens de retirada para vastas áreas no norte, onde as forças israelenses haviam operado anteriormente e deixado para trás uma destruição em larga escala. Os militares ordenaram que as pessoas fossem para o sul, dizendo que planejavam combater os militantes do Hamas que operavam no norte de Gaza, inclusive no coração da Cidade de Gaza.