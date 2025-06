Israel reconhece que civis palestinos foram feridos em locais de ajuda em Gaza e diz que "lições foram aprendidas"

"Após incidentes em que foram relatados ferimentos a civis que chegaram às instalações de distribuição, foram realizados exames minuciosos no Comando Sul e foram emitidas instruções para as forças em campo, seguindo as lições aprendidas", disse o porta-voz militar israelense em um comunicado.

O comunicado disse que os incidentes nos quais os civis de Gaza foram feridos estavam sendo analisados.

O comunicado segue reportagem na sexta-feira do jornal Haaretz, segundo o qual o advogado-geral militar de Israel havia ordenado uma investigação sobre possíveis crimes de guerra devido a alegações de que forças israelenses dispararam deliberadamente contra civis palestinos perto dos locais.

O porta-voz não fez comentários imediatos sobre uma reportagem do Times of Israel nesta segunda-feira, citando militares, de que os bombardeios de artilharia destinados a impedir que os palestinos se aproximassem de certas zonas próximas aos centros de distribuição de ajuda haviam sido imprecisos em pelo menos três casos, resultando em 30 a 40 vítimas, incluindo várias fatalidades.

Israel tem dito repetidamente que suas forças operam perto dos centros para evitar que a ajuda caia nas mãos dos militantes palestinos do Hamas.

Uma autoridade sênior da ONU disse no domingo que a maioria das pessoas mortas estava tentando chegar aos locais de distribuição de ajuda da Fundação Humanitária Gaza (GHF, na sigla em inglês), apoiada pelos EUA.