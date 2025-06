Líder da Coreia do Norte, é visto cobrindo caixões com bandeira nacional no aniversário do tratado com a Rússia

SEUL (Reuters) - A mídia estatal da Coreia do Norte mostrou nesta segunda-feira o líder Kim Jong Un cobrindo caixões com a bandeira nacional no que parecia ser a repatriação de soldados mortos lutando pela Rússia contra a Ucrânia, enquanto os países celebravam um tratado militar histórico.

Em uma série de fotografias exibidas como pano de fundo de uma apresentação de gala de artistas norte-coreanos e russos visitantes em Pyongyang, Kim é visto ao lado de fileiras de meia dúzia de caixões, cobrindo-os com bandeiras e parando brevemente com as duas mãos apoiadas sobre eles.

A cena foi seguida por imagens de soldados norte-coreanos e russos agitando suas bandeiras nacionais com notas patrióticas escritas em coreano. Kim é visto na cerimônia de gala aparentemente emocionado e os membros da plateia enxugando as lágrimas.