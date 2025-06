Macron classifica tarifas impostas por países poderosos como forma de "chantagem"

Ele também pediu apoio -- e uma reformulação -- da Organização Mundial do Comércio para alinhá-la com as metas de combate à desigualdade e às mudanças climáticas.

"Trazer de volta a guerra comercial e as tarifas neste momento da vida do planeta é uma aberração, especialmente quando vejo as tarifas que estão sendo impostas a países que estão apenas começando sua decolagem econômica", disse Macron.

Trump revelou tarifas globais abrangentes em abril, nas quais disse que os países enfrentariam impostos sobre as exportações para os Estados Unidos que variavam de 10% a 50%, embora mais tarde ele tenha revertido o curso e as tenha reduzido em sua maior parte por 90 dias.

A secretária de imprensa da Casa Branca, Karoline Leavitt, rejeitou a caracterização de Macron, insistindo que as tarifas eram uma ferramenta eficaz para reconstruir a manufatura dos EUA. Ela disse que Trump seguia em discussões sobre comércio para ajudar os trabalhadores norte-americanos.

"A Europa e o resto do mundo podem não estar acostumados com isso, mas o presidente Trump está de volta e fará o que é certo para nosso povo e nosso país", disse ela.

A agência de comércio da Organização das Nações Unidas afirmou que as tarifas poderiam ter um impacto catastrófico sobre os países em desenvolvimento, com alguns dos menos desenvolvidos do mundo, como Lesoto, Camboja, Laos, Madagascar e Mianmar, enfrentando algumas das maiores taxas.