Ritmo de negociações sobre Ucrânia depende dos esforços de Kiev e Washington, diz Kremlin

(Reuters) - O ritmo das negociações para resolver a guerra na Ucrânia depende da posição de Kiev, da eficácia da mediação dos Estados Unidos e da situação no local, disse o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, em comentários transmitidos pela televisão no domingo.

Cinco meses após o início do mandato do presidente dos EUA, Donald Trump, não há um fim claro para a guerra que a Rússia lançou em fevereiro de 2022 contra sua vizinha menor, apesar da promessa de campanha de Trump de acabar com ela em um dia.

Trump, que tem pressionado ambos os lados em direção a negociações de cessar-fogo desde sua posse em janeiro, disse na sexta-feira que acha que "algo vai acontecer" sobre um acordo para a guerra.