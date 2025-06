Rússia, questionada sobre gastos com defesa, diz que são gastos da Otan que arriscam colapso da aliança

"Já que ele é um grande previsor, ele provavelmente prevê que um aumento catastrófico no orçamento dos países da Otan, de acordo com minhas estimativas, também levará ao colapso dessa organização", afirmou Lavrov.

A Rússia, que lançou uma guerra em grande escala contra a Ucrânia em 2022 após oito anos de combates no leste da Ucrânia, rejeita as alegações ocidentais de que um dia atacará um membro da Otan, uma medida que, segundo a Rússia e os Estados Unidos, poderia desencadear a Terceira Guerra Mundial.

Putin disse na sexta-feira que a Rússia estava procurando cortar seus gastos militares a partir do próximo ano.

A Rússia aumentou os gastos estatais com defesa nacional em um quarto em 2025, para 6,3% do produto interno bruto (PIB), o nível mais alto desde a Guerra Fria. Os gastos com defesa representam 32% do total de gastos do orçamento federal de 2025.

(Reportagem da Reuters)