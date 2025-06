Rússia critica reação do Azerbaijão a prisões e eleva tensão diplomática

Baku acusou a polícia russa de realizar execuções extrajudiciais "por motivos étnicos", uma alegação que Moscou rejeitou.

Na segunda-feira, a polícia do Azerbaijão disse que estava realizando batidas no escritório da Sputnik Azerbaijão, uma afiliada local da agência de mídia estatal russa Rossiya Segodnya.

O encarregado de negócios da Rússia foi anteriormente convocado pelo Ministério das Relações Exteriores sobre o que chamou de "assassinatos brutais", e o Parlamento do Azerbaijão retirou-se das conversações bilaterais planejadas em Moscou e cancelou a visita de um vice-primeiro-ministro russo.

No domingo, o Ministério da Cultura do Azerbaijão disse que também estava cancelando eventos culturais planejados por organizações estatais e privadas russas devido aos "assassinatos extrajudiciais e atos de violência cometidos pelas agências de aplicação da lei russas".

Questionado sobre a decisão do Ministério da Cultura, o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, afirmou na segunda-feira: "Lamentamos sinceramente tais decisões. É importante continuar trabalhando para esclarecer as razões e a natureza dos eventos que, na opinião do lado azerbaijano, causaram tais medidas".

"Acreditamos que tudo o que está acontecendo (em Ecaterinburgo) está relacionado ao trabalho das agências de aplicação da lei, e isso não pode e não deve ser motivo para tal reação", disse Peskov a repórteres.