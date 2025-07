Turquia detém cartunistas por charge que parece retratar Moisés e Maomé

ISTAMBUL (Reuters) - Autoridades turcas detiveram nesta segunda-feira três cartunistas por causa de uma charge publicada pela revista semanal Leman que parecia retratar os profetas Moisés e Maomé (Muhammad, no original) apertando as mãos no céu, enquanto mísseis voavam abaixo em uma cena que lembrava uma guerra.

A charge, amplamente vista como um comentário sobre a harmonia religiosa em contraste com o conflito na Terra, atraiu forte condenação de autoridades governamentais e conservadores religiosos.

O ministro do Interior, Ali Yerlikaya, compartilhou um vídeo no X mostrando policiais detendo o cartunista Dogan Pehlevan e arrastando-o pelas escadas de um prédio com as mãos algemadas atrás das costas.