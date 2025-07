Acordos comerciais "lucrativos" ajudam a sustentar campanha de Israel em Gaza, diz especialista da ONU

O relatório, publicado na segunda-feira, pede que as empresas parem de negociar com Israel e que responsabilizem legalmente os executivos envolvidos em supostas violações do direito internacional.

"Enquanto a vida em Gaza está sendo obliterada e a Cisjordânia está sob ataque crescente, este relatório mostra por que o genocídio de Israel continua: porque é lucrativo para muitos", escreveu Albanese no documento de 27 páginas. Ela acusou as entidades corporativas de estarem "financeiramente ligadas ao apartheid e ao militarismo de Israel".

A missão de Israel em Genebra disse que o relatório é "legalmente sem fundamento, difamatório e um abuso flagrante de seu cargo". O gabinete do primeiro-ministro israelense e o Ministério das Relações Exteriores não retornaram imediatamente os pedidos de comentários.

Israel rejeitou acusações de genocídio em Gaza, citando seu direito à autodefesa após o ataque do Hamas em 7 de outubro de 2023, que matou 1.200 pessoas e resultou em 251 reféns, de acordo com dados israelenses.

A guerra subsequente em Gaza matou mais de 56.000 pessoas, segundo o Ministério da Saúde de Gaza, e reduziu o enclave a escombros.

O relatório agrupa as empresas por setor, por exemplo, militar ou de tecnologia, e nem sempre deixa claro se elas estão ligadas aos assentamentos ou à campanha de Gaza. O relatório afirma que cerca de 15 empresas responderam diretamente ao escritório de Albanese, mas não publicou suas respostas.