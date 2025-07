Autoridades israelenses realizam negociações de cessar-fogo em Washington em meio à escalada militar em Gaza

Sami Abu Zuhri, oficial sênior do Hamas, disse que a pressão de Trump sobre Israel seria fundamental para qualquer avanço nos esforços de cessar-fogo paralisados.

"Pedimos ao governo dos EUA que repare seu pecado em relação a Gaza declarando o fim da guerra", afirmou ele.

Depois de um cessar-fogo de seis semanas no início deste ano, as negociações para estender a trégua foram interrompidas.

Fontes palestinas e egípcias com conhecimento dos últimos esforços de cessar-fogo disseram que os mediadores do Catar e do Egito intensificaram seus contatos com os dois lados beligerantes, mas que ainda não foi definida uma data para uma nova rodada de negociações de trégua.

O Hamas diz que está disposto a libertar todos os reféns restantes somente como parte de um acordo que ponha fim à guerra. Israel afirma que os reféns devem ser libertados e que a guerra só pode terminar quando o Hamas for desarmado e não mais governar Gaza.