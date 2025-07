EUA suspendem algumas remessas de mísseis para Ucrânia por estoque baixo, dizem fontes

Por Mike Stone e Costas Pitas

(Reuters) - O Pentágono suspendeu algumas remessas de mísseis de defesa aérea e outras munições de precisão para a Ucrânia devido a preocupações de que os estoques dos EUA estejam muito baixos, disseram duas pessoas familiarizadas com a decisão nesta terça-feira.

A desaceleração do Pentágono de algumas remessas de armas prometidas a Kiev durante o governo do ex-presidente Joe Biden ocorreu nos últimos dias, disseram as fontes.