Governo tem compromisso com responsabilidade fiscal, tanto do lado da despesa quanto da receita, diz Durigan

SÃO PAULO (Reuters) - O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva tem compromisso com a responsabilidade fiscal, tanto do lado das despesas quanto da receita, disse nesta terça-feira o secretário-executivo do Ministério da Fazenda, Dario Durigan.

Em evento do Citi, em São Paulo, Durigan afirmou que o governo sabe da necessidade de rever gastos, mas apontou que também é necessário enfrentar o problema do lado das receitas, apontando a necessidade de rever benefícios tributários, embora tenha reconhecido que esta não é uma agenda popular.

(Reportagem de Fernando Cardoso; Texto de Eduardo Simões,; Edição Michael Susin)