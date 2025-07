Irã fez preparativos para minar Estreito de Ormuz, dizem fontes dos EUA

A Quinta Frota dos EUA, com sede no Barein, é encarregada de proteger o comércio na região. A Marinha dos EUA normalmente mantém quatro navios de contramedida de minas, ou navios MCM, no Barein, embora esses navios estejam sendo substituídos por outro tipo de navio chamado navio de combate litorâneo, ou LCS, que também tem capacidade antimina.

Todos os navios antimina foram temporariamente removidos do Barein nos dias que antecederam os ataques dos EUA ao Irã, em antecipação a um possível ataque retaliatório ao quartel-general da Quinta Frota.

Por fim, a retaliação imediata do Irã limitou-se a um ataque com mísseis a uma base militar dos EUA no vizinho Catar.

As autoridades dos EUA, no entanto, não descartaram outras medidas de retaliação por parte do Irã.

(Reportagem de Gram Slattery e Phil Stewart em Washington; reportagem adicional de Michelle Nichols nas Nações Unidas e Jonathan Saul em Londres)