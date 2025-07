Kremlin nega alegações dos EUA de que Rússia está emperrando negociações de paz na Ucrânia

MOSCOU (Reuters) - O Kremlin negou nesta terça-feira as alegações do enviado especial do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para a Ucrânia, de que a Rússia está atrasando as negociações de paz, acrescentando que Moscou cumpriu todos os acordos alcançados até agora nas negociações.

O enviado sênior de Trump para a Ucrânia, Keith Kellogg, disse na segunda-feira que "a Rússia não pode continuar a ganhar tempo enquanto bombardeia alvos civis na Ucrânia".

Questionado sobre os comentários, o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, afirmou que a Rússia era grata à equipe de Trump por ajudar a facilitar as conversas, mas que Moscou não está atrasando as negociações.