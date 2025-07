Lula diz não se conformar com taxa de juros, mas vê Galípolo "comendo do prato" que recebeu

BRASÍLIA (Reuters) - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse nesta terça-feira que não se conforma com o patamar atual da taxa básica de juros em 15% ao ano, ao mesmo tempo que apontou que a trajetória de alta da Selic já estava dado antes do presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, assumir o comando da autarquia.

Falando durante cerimônia para lançamento do Plano Safra 2025/2026, em Brasília, Lula afirmou que Galípolo estaria "comendo do prato de comida" que deram para ele.

(Por Lisandra Paraguassu)