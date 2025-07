Exlosão em fábrica de produtos químicos deixa ao menos 39 mortos na Índia

O número de mortos em decorrência da explosão e do incêndio na fábrica de produtos químicos da Sigachi Industries, no sul da Índia, subiu para pelo menos 39, informaram as autoridades nesta terça-feira, forçando o fornecedor de produtos farmacêuticos a encerrar suas operações por 90 dias.

O governo do Estado de Telangana, onde a fábrica está localizada, formou um comitê de cinco membros para investigar o incidente, cuja causa ainda não foi divulgada pela empresa.

A explosão na segunda-feira também deixou 34 feridos, de acordo com as autoridades.