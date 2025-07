Putin e Macron discutem Irã e Ucrânia na primeira ligação telefônica em quase três anos

O gabinete do presidente francês disse que Macron também enfatizou a necessidade de o Irã cooperar totalmente com a Agência Internacional de Energia Atômica.

O Parlamento do Irã aprovou um projeto de lei no mês passado para suspender a cooperação com a AIEA, o órgão de vigilância nuclear da ONU, depois que Israel e os Estados Unidos bombardearam as instalações nucleares do Irã, com o objetivo de impedir que Teerã conseguisse uma arma nuclear. O Irã negou que esteja buscando uma arma nuclear.

Macron "expressou sua determinação em buscar uma solução diplomática que levaria a uma resolução duradoura e rigorosa da questão nuclear, a questão dos mísseis do Irã e seu papel na região", disse seu gabinete, acrescentando que os dois líderes decidiram coordenar seus esforços.

França e Rússia são membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU.

"NOVAS REALIDADES TERRITORIAIS"

Sobre a Ucrânia, Putin reiterou sua posição a Macron de que a guerra era "uma consequência direta da política do Ocidente", que, segundo ele, havia "ignorado os interesses de segurança da Rússia" nos últimos anos.