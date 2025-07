Que cheiro é esse? Trump anuncia novas fragrâncias com seu nome como marca

"As fragrâncias Trump chegaram. Elas se chamam 'Victory 45-47' porque são sobre Vitória, Força e Sucesso", escreveu ele em sua conta no Truth Social na segunda-feira.

Trump, um republicano, foi o 45º presidente dos EUA de 2017 a 2021 e se tornou o 47º presidente do país com sua vitória em 2024.

As fragrâncias vêm em uma caixa preta com letras douradas para os homens e uma caixa vermelha com letras douradas para as mulheres. Os recipientes das fragrâncias lembram miniestátuas de Trump.

A reação online foi rápida, com críticos acusando o presidente de corrupção.

"Nunca houve, e acredito que nunca houve na história americana, alguém que roubasse tanto às claras -- trapaça e corrupção", disse o senador norte-americano Mark Warner, da Virgínia, em um vídeo compartilhado no X.

O senador Peter Welch, democrata de Vermont, observou que Trump estava anunciando as fragrâncias enquanto os republicanos tentavam reduzir os benefícios do Medicare para norte-americanos de baixa renda em seu projeto de lei orçamentária.