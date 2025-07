"O território da República Popular de Luhansk está totalmente liberado - 100%", disse à televisão estatal russa Leonid Pasechnik, que nasceu na Ucrânia soviética e agora é uma autoridade instalada pela Rússia, escolhida por Moscou como chefe da "República Popular de Luhansk".

Não houve confirmação imediata do Ministério da Defesa russo, nem comentários da Ucrânia.

A Ucrânia afirma que as reivindicações da Rússia sobre Luhansk e outras áreas do que é reconhecido internacionalmente como Ucrânia são infundadas e ilegais, e Kiev prometeu nunca reconhecer a soberania russa sobre as áreas.

A Rússia alega que os territórios agora fazem parte da Rússia, estão sob seu guarda-chuva nuclear e nunca serão devolvidos.

Luhansk já fez parte do império russo, mas mudou de mãos após a Revolução Russa. Foi tomada pelo Exército Vermelho em 1920 e depois se tornou parte da União Soviética em 1922 como parte da República Socialista Soviética Ucraniana.

Junto com a vizinha Donetsk, Luhansk foi o ponto crucial do conflito que começou em 2014, depois que um presidente pró-russo foi derrubado na Revolução Maidan da Ucrânia e a Rússia anexou a Crimeia, com forças separatistas apoiadas pela Rússia lutando contra as Forças Armadas da Ucrânia tanto em Luhansk quanto em Donetsk.