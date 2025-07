Trump visita "Alcatraz dos Jacarés" enquanto pressiona por mais deportações

Trump elogiou a rápida construção da instalação enquanto examinava fileiras de dezenas de beliches vazios, presos em gaiolas, e alertou sobre as condições ameaçadoras ao redor da instalação.

"Olhei para fora e não é um lugar para onde eu queira ir tão cedo", disse Trump em uma mesa redonda após sua visita. "Estamos cercados por quilômetros de pântanos perigosos, e a única saída é a deportação."

O complexo no sul da Flórida, no Aeroporto de Treinamento e Transição Miami-Dade Collier, tem um custo estimado de US$450 milhões por ano e pode abrigar cerca de 5.000 pessoas, segundo estimativas das autoridades.

O governador da Flórida, Ron DeSantis, disse que enviará 100 soldados da Guarda Nacional para lá e que as pessoas poderão começar a chegar às instalações já na quarta-feira.

Para promover a inauguração da instalação, autoridades norte-americanas publicaram nas redes sociais imagens de jacarés usando chapéus do Serviço de Imigração e Alfândega. O Partido Republicano da Flórida está vendendo roupas com tema de jacarés e coolers para cerveja.

Dois grupos ambientalistas entraram com uma ação judicial na semana passada buscando bloquear a construção do local de detenção, alegando que isso violava as leis ambientais federais, estaduais e locais.