Astrônomos obtêm imagem do resultado da dupla detonação de uma estrela

Por Will Dunham

WASHINGTON (Reuters) - A explosão de uma estrela, chamada de supernova, é um evento imensamente violento. Geralmente, envolve uma estrela com mais de oito vezes a massa do nosso Sol que esgota seu combustível nuclear e sofre um colapso do núcleo, desencadeando uma única e poderosa explosão.

Mas um tipo mais raro de supernova envolve um tipo diferente de estrela -- uma brasa estelar chamada anã branca -- e uma detonação dupla. Os pesquisadores obtiveram evidências fotográficas desse tipo de supernova pela primeira vez usando o Very Large Telescope do Observatório Europeu do Sul, sediado no Chile.