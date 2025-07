China pede melhor comunicação com UE e respeito aos interesses fundamentais

PEQUIM (Reuters) - A China está disposta a aprimorar as comunicações com a União Europeia e a fazer bons preparativos para a próxima reunião de líderes China-UE, disse o chanceler chinês Wang Yi nesta quarta-feira, segundo o Ministério das Relações Exteriores da China.

Wang, em reunião com o presidente do Conselho Europeu, António Costa, conclamou os dois lados a respeitar os interesses centrais de cada um e a aumentar a compreensão mútua, acrescentando que "unilateralismo e atos de intimidação minaram seriamente a ordem e as regras internacionais", segundo o comunicado.

Os dois também discutiram a crise ucraniana, com Wang reiterando a posição de Pequim de promover conversações de paz e uma solução política para o conflito, de acordo com o comunicado.