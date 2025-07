Dalai Lama diz que reencarnará e instituição identificará sucessor

"Eles devem, portanto, realizar os procedimentos de busca e reconhecimento de acordo com a tradição passada ... ninguém mais tem autoridade para interferir nessa questão", disse o Dalai Lama.

A tradição tibetana afirma que a alma de um monge budista sênior reencarna no corpo de uma criança após sua morte.

Nascido como Lhamo Dhondup em 6 de julho de 1935, em uma família de agricultores no que hoje é a província de Qinghai, o 14º Dalai Lama foi identificado como uma reencarnação desse tipo quando tinha apenas dois anos de idade por um grupo de busca com base em vários sinais, como uma visão revelada a um monge sênior, diz o site do Dalai Lama.

Atualmente, ele é considerado uma das figuras religiosas mais influentes do mundo, com seguidores que vão muito além do budismo, e recebeu o Prêmio Nobel da Paz em 1989.

O Dalai Lama está em boas condições de saúde e ainda não deu nenhuma instrução por escrito sobre a sucessão, disse Samdhong Rinpoche, uma autoridade sênior da Gaden Phodrang Trust.

Ele afirmou aos repórteres em Dharamshala que o sucessor pode ser de qualquer gênero e que sua nacionalidade não será restrita ao Tibete.