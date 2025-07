Declaração de cessar-fogo por Trump aumenta esperança em Gaza; Israel segue com ataques

Por Nidal al-Mughrabi e Alexander Cornwell

CAIRO/JERUSALÉM (Reuters) - A declaração do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de que Israel concordou com as condições necessárias para finalizar um cessar-fogo de 60 dias em Gaza aumentou as esperanças nesta quarta-feira no enclave, onde as autoridades de saúde disseram que pelo menos 20 pessoas foram mortas em ataques israelenses.

Uma proposta "final" seria entregue pelos mediadores, Catar e Egito, ao Hamas, disse Trump em uma postagem na mídia social na terça-feira, após o que ele descreveu como uma reunião "longa e produtiva" entre seus representantes e autoridades israelenses.