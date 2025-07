Duas pessoas morrem em incêndio florestal na Espanha outras duas na França devido a onda de calor

LONDRES (Reuters) - Incêndios florestais mataram duas pessoas na Espanha e outras duas morreram na França devido a uma onda de calor que atingiu a Europa e forçou o fechamento de um reator nuclear em uma usina na Suíça.

Com temperaturas escaldantes novamente nesta quarta-feira, as autoridades espanholas disseram que um incêndio florestal na Catalunha havia matado duas pessoas um dia antes e o ministro da Energia da França relatou duas mortes com ligação direta com a onda de calor, com 300 outras pessoas levadas ao hospital.

A Itália emitiu alertas vermelhos para 18 cidades por causa do calor extremo e a Turquia tem enfrentado incêndios florestais no que os meteorologistas dizem ser uma onda de calor "excepcional" por ter chegado tão cedo no verão europeu.