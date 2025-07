EUA interrompem alguns envios de mísseis para Ucrânia, gerando preocupação em Kiev

A pausa do Pentágono devido a preocupações de que os estoques dos EUA estejam muito baixos ocorreu nos últimos dias e inclui munições de precisão e interceptores de defesa aérea que derrubam drones e mísseis russos, disseram duas pessoas familiarizadas com a decisão na terça-feira.

"O lado ucraniano enfatizou que qualquer atraso ou procrastinação no apoio às capacidades de defesa da Ucrânia só incentivará o agressor a continuar a guerra e o terror, em vez de buscar a paz", declarou o Ministério das Relações Exteriores de Kiev em um comunicado.

O Ministério da Defesa da Ucrânia disse que não havia sido notificado oficialmente sobre qualquer interrupção nas remessas dos EUA e que estava buscando esclarecimentos de suas contrapartes norte-americanas.

Dezenas de pessoas foram mortas nas últimas semanas durante ataques aéreos em cidades ucranianas, incluindo a capital Kiev, que envolveram centenas de drones de ataque, além de mísseis balísticos e de cruzeiro.

As forças russas, que controlam cerca de um quinto da Ucrânia, também obtiveram ganhos em uma campanha no leste do país.

Moradores da capital ucraniana expressaram preocupação com a decisão do Pentágono.