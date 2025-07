Ex-réu do ataque ao Capitólio é condenado à prisão perpétua por conspirar para matar agentes do FBI

Por Andrew Goudsward

(Reuters) - Um homem que participou do ataque de 6 de janeiro de 2021 ao Capitólio dos EUA foi condenado à prisão perpétua nesta quarta-feira por conspirar para matar os agentes do FBI que o investigavam, de acordo com o Departamento de Justiça dos EUA e registros judiciais.

Edward Kelley foi condenado em novembro por conspiração para assassinar funcionários federais, solicitação para cometer um crime de violência e influenciar um funcionário federal por meio de ameaça, mostram registros judiciais.