Hamas diz que estuda proposta de cessar-fogo rotulada como "final" por Trump

Por Nidal al-Mughrabi e Alexander Cornwell

CAIRO/JERUSALÉM (Reuters) - O Hamas disse nesta quarta-feira que estava estudando o que o presidente dos EUA, Donald Trump, chamou de uma proposta "final" de cessar-fogo para Gaza, mas que Israel precisa sair do enclave, enquanto o líder israelense Benjamin Netanyahu afirmou que o Hamas será eliminado.

Trump declarou na terça-feira que Israel havia concordado com as condições necessárias para finalizar um cessar-fogo de 60 dias com o Hamas, após o que ele descreveu como uma reunião "longa e produtiva" entre seus representantes e autoridades israelenses.